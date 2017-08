Gesloten Stadsbaantunnel Leidsche Rijn leidt niet tot files

Vanmorgen was het rustig rond de tunnel en stonden er geen files. Ook gisteren, in de avondspits, leidde de sluiting niet tot problemen. Dat komt volgens de Verkeersinformatiedienst vooral door de zomerperiode.

De tunnel die Leidsche Rijn-Noord met Leidsche Rijn-Zuid verbindt, kent bij de ingangen een betonnen constructie. Aan de zuidkant kwam het stuk beton naar beneden. Vanochtend gaat de gemeente verder met de inspectie. Tot die klaar is, blijft de tunnel afgesloten. Automobilisten moeten daarom flink omrijden. Dat kan via de Langerakbaan, ’t Zand en de Vleutensebaan of via het Berlijnplein naar de Madridstraat en de Grauwaartsingel. Zie hier de kaart van de gemeente.