Gestolen BMW bij woningoverval De Bilt in brand gestoken

De donkergrijze BMW uit de 7-serie werd diezelfde ochtend brandend en onbeheerd aangetroffen aan de Voordorpsedijk in Groenekan. Nadat getraceerd was wie de eigenaar was van de in brand gestoken auto, trof de politie het echtpaar aan in hun alleenstaande woning op landgoed Klein Houdringe in De Bilt.



Hoe de drie daders vervolgens verder zijn gegaan vanuit Groenekan is nog niet bekend. De politie wil niet zeggen of de overvallers nog geld of andere goeden uit de woning hebben meegenomen. De politie heeft aanwijzingen dat de daders mogelijk al vanaf dinsdagavond een verkenning deden bij de woning aan de Holle Bilt. De eigenaar van de woning is verzamelaar van exclusieve auto's.