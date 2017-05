'Gestolen' schaap en lammetjes terecht, taart in Nieuwegein

Verplichte opname in inrichting voor steekpartij in drugshostel

13:35 Een 50-jarige man wordt verplicht opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis wegens poging tot doodslag. Hij sneed in september vorig jaar een medebewoner van het drugshostel van het Leger des Heils op de Hogeweg in Amersfoort met een schaar in zijn hals.