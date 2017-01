Gestript Utrechts V&D-pand is klaar voor de toekomst

Van de drie voormalige V&D-warenhuizen in onze regio is een jaar na het faillissement alleen bekend wat met het Utrechtse pand gaat gebeuren.

Hoewel onzichtbaar voor de buitenwereld, wordt dit prominente pand in Hoog Catharijne momenteel intern helemaal ontdaan van asbest en volledig gestript. Wie er nu doorheen zou lopen, zou niet weten wat hij of zij ziet.

De oude roltrappen worden hergebruikt, is het plan. Begin april moet het gebouw leeg worden opgeleverd, zodat in de zomer de kleine anderhalf jaar durende verbouwing kan plaatsvinden. Eind 2018 kunnen de winkels worden overgedragen aan de nieuwe huurders.

Primark en Hudson’s Bay

Het pand in HC wordt over de lengte gesplitst, zodat er plek is voor zowel Primark als Hudson’s Bay. Hun komst is officieel nog niet bevestigd, maar op een haar na rond, melden ingewijden. Beide winkelketens krijgen een eigen entree naast elkaar. Die komen waar het oude V&D zijn hoofdentree had. Rechts komt de ingang van Primark, links die van Hudson’s Bay, die vandaag bekend maakte weer twee nieuwe winkels in ons land te gaan openen. Eentje in Rotterdam en eentje in Maastricht.

Aan de kant van de Rijnkade komen op de begane grond ook winkels en horeca.

Verhaal gaat door onder de foto

Logo Volledig scherm © Bakers Architecten B.V.

Zeist

In Zeist is het voormalige V&D-pand tijdelijk in gebruik als Hemarkt. Die sluit in maart de deuren. Wat er dan in komt, is nog ongewis. Eigenaar Accress Real Estate wil niks zeggen. De gemeente denkt met de eigenaar mee. Zo is de optie besproken voor een markt, aldus woordvoerder Ruud Paauw. Maar dat gaat dan, net als de Hemarkt, om een tijdelijke invulling.

Zeist wil dat zo snel mogelijk de verbinding tussen het Emmaplein en de 1e Hogeweg wordt versteld, om zo de levendigheid in dit deel van het centrum terug te brengen.

Veenendaal

In Veenendaal wordt momenteel ook gewerkt in het voormalige La Place-restaurant, dat aan het V&D-pand in winkelpassage Corridor vastzit. Met het V&D-pand zelf gebeurt nog helemaal niks. Een poging van eigenaar CBRE Global Investors van winkelpassage Corridor om H&M te bewegen naar het V&D-pand te komen, is gestrand.

Woordvoerster Lotte Nijland van La Place wil nog ‘geen uitspraken doen over La Place in Veenendaal’. Maar volgens omliggende winkeliers is het de bedoeling dat het nieuwe restaurant dit voor jaar opengaat.