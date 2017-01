Getrouwtrek geluidslek Tivoli eindigt voor rechter

Het getouwtrek over de aansprakelijkheid voor de geluidslekken in muziekpaleis Tivoli­Vredenburg eindigt waarschijnlijk voor de rechter. Ontwikkelaar Heijmans en adviesbureau Royal Haskoning DHV weigeren de schuld op zich te nemen voor de (bouw)fouten. De schade is minimaal 1,5 miljoen euro.

Quote Wij hebben gebouwd wat getekend, ontworpen en berekend was Heijmans Dik een jaar geleden stelde de gemeente Utrecht, als opdrachtgever van de bouw van TivoliVredenburg Heijmans en DHV aansprakelijk voor de geluidslekken die vlak na de oplevering aan het licht kwamen. Heijmans en DHV hebben de gemeente laten weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor de mankementen.



De juridische strijd waar de partijen in terecht zijn gekomen gaat over minimaal 1,5 miljoen euro. Een groot deel is door Utrecht betaald om het geluidslek tussen de popzaal en de kamermuziekzaal te dichten door het plaatsen van geluidwerende veren in vier dragende kolommen. Ook zijn er kosten gemaakt voor de inhuur van geluidsexperts en het verplaatsen van concerten naar andere locaties.

haken en ogen

Er zitten veel juridische haken en ogen aan de kwestie, omdat de gemeente in een ‘bouwteam’ heeft samengewerkt met de aannemer, adviseur en de architect. Volgens de gemeente is het in de jarenlange voorbereiding of tijdens de bouw misgegaan in het (akoestisch) ontwerp en de uitvoering. ,,Wij vinden dat Heijmans en DHV daarvoor verantwoordelijk zijn’’, laat woordvoerder Matthijs Keuning namens wethouder Victor Everhardt (D66) weten.

Maar Heijmans zegt niets fout te hebben gedaan en heeft de aansprakelijkheid afgewezen. ,,Wij hebben gebouwd wat getekend, ontworpen en berekend was’’, zegt woordvoerder Mandy Snijders.

Projectdirecteur Frans Rombouts liet eerder weten dat Heijmans ‘geen blaam treft’. ,,Ook zijn wij op de vingers gekeken door bouwopzichters van de gemeente. Alles wat wij bouwden werd gerapporteerd. Zo veel mensen hebben gezien dat we hebben gedaan wat op de tekening stond.’’

Blaam

Volgens Rombouts was het project mogelijk zo complex ‘dat niemand blaam treft’. ,,Wat hier is gemaakt (één muziekgebouw met vijf zalen, red) is nog nooit vertoond. Je ziet dat de theoretische benadering in de praktijk net even anders uitpakt.’’

Ook RoyalHaskoningDHV, die akoestisch advies gaf, is van mening niet aansprakelijk te zijn. ,,Wij gaan binnenkort in gesprek met de gemeente en willen daarom nu niet inhoudelijk ingaan op de zaak’’, zegt een woordvoerder.

Rechter

De partijen hebben in het contract opgenomen dat als een van de belanghebbenden ontevreden is, dit via particuliere rechtspraak (arbitrage) wordt uitgevochten. Een particuliere rechter doet dan een bindende uitspraak. ,,We proberen er onderling nog uit te komen’’, zegt Keuning. ,,Het is technisch complex en het kan lang duren. Als dit niet lukt volgt er een rechtszaak.’’