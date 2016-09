Getuige in liquidatiezaak IJsselstein opnieuw gehoord

Ook willen advocaat Willem Jan Ausma van Abdelghani El H. uit Nieuwegein en Floor Visser van Bowy T. alle camerabeelden zien die de politie heeft opgevraagd in de omgeving van de liquidatie op 17 april van dit jaar. Er zijn beelden veiliggesteld van bewakingscamera's bij twee tankstations in de buurt van de Lanceerbaan en ook van de Jumbo-supermarkt, een bakker en een bushalte.



De getuige die nog gehoord moet worden was op het volkstuinencomplex aan de Randdijk toen verdachte El H. (22) die kant op vluchtte en zich daar in een huisje van de kleding probeerde te ontdoen die hij bij de schietpartij aanhad. El H. kon daar door de politie worden opgepakt. Bowy T. (23) uit Rosmalen slaagde er wel in weg te vluchten na de liquidatie, maar werd enkele dagen later alsnog opgepakt.



Beveiliging

De tussentijdse rechtszaak van vandaag werd gehouden in een extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam. Ook de andere zittingen worden in beveiligde rechtszalen gehouden, omdat er door familie van het slachtoffer gedreigd zou zijn de verdachten iets aan te doen. Op de publieke tribune zaten verschillende familieleden van de doodgeschoten man. Een van de mannen droeg een grote zonnebril, de ander hield de hele tijd een kartonnen bordje voor zijn gezicht om niet herkend te kunnen worden. De vrouw van het slachtoffer zat met een tolk in een apart kamertje, dat helemaal geblindeerd was.



De twee verdachten wilden opnieuw niks zeggen over hun mogelijke aandeel in de schietpartij. Ze beriepen zich op advies van hun advocaat weer op hun zwijgrecht. De mannen zouden op zondagmorgen 17 april Erraghib in zijn auto hebben doodgeschoten, toen hij zijn dochtertje naar Arabische les wilde brengen. Zij bleef ongedeerd. De vluchtauto van de schutters wilde na de liquidatie niet meer starten, waarna ze op het op een lopen zetten. Snel daarna werden de twee verdachten opgepakt. Ze zitten op dit moment allebei ter observatie in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.



De zaak gaat op 29 november verder. De advocaten moeten voor die tijd het onderzoeksdossier van 1823 pagina's hebben gelezen.