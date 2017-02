'gevaarlijke trap station Bilthoven net een kermisattractie'

,,Het lijkt wel een kermisattractie’’, vindt Peter Schlamilch van de lokale partij Forza!. In november vorig jaar werd Schlamilch voor het eerst geconfronteerd met de gevolgen van de gevaarlijke stationstrappen. ,,Ik kwam hier aanlopen en zag een grote plas bloed op de grond liggen. Dat was van iemand die van de trappen gevallen was. Toen zeiden een aantal omstanders al: ,Die trap klopt niet, we hebben er elke dag last van.’’’ Het grootste mankement is de schuinte van de trap. Het is onmogelijk om in een rechte baan naar boven te lopen. Bovendien is de diepte van elke trede anders. Hierdoor is een verkeerde stap snel gemaakt.

Trapleuning

Mevrouw Boonen komt eens in de veertien dagen op het station. Ze vindt de trap onprettig. ,,Ik loop altijd met mijn hand aan de leuning naar beneden. Ik heb hoogtevrees en als ik dan naar beneden kijk, lijkt het zo stijl.’’ Ook student Floris Klaver beaamt dat de trap onveilig is. ,,Ik zie geregeld mensen bijna uitglijden, het is een heel vreemde trap. Zelf had ik de trap gewoon recht gemaakt.’’



Ondertussen foetert Schlamilch door. ,,Ieder mens ziet dat dit niet kan. Dit is een belangrijke openbare ruimte, dat moet in orde zijn. Bovendien hebben mensen hier vaak haast, dan is het niet fijn als je in volle vaart zo’n trap op moet.’’ Onlangs zag hij op het station een NS-medewerker die de mensen adviseerde met de lift te gaan. ,,Als dat de oplossing is, hoeven we nergens meer trappen aan te leggen.’’



De trap mag architectonisch interessant zijn, functioneel is hij niet. Schlamilch gaat aan het einde van de maand vragen stellen aan het college in Bilthoven. ProRail, de beheerder van het station, laat in een reactie weten ‘de klachten serieus te nemen’.