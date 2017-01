Gevonden scherf is een groot raadsel voor archeologen

De vondst stelt de amateurarcheologen voor een raadsel, want wat is het? ,,Er zit een soort pootje aan, dus het is vermoedelijk een schaal. Maar het patroon dat erin is gekrast, is zo afwijkend. Is het een wrijfschaal om kruiden fijn te wrijven? Is het een decoratieve schaal? Is het een creatieve oprisping van een pottenbakker?'' vraagt veldwerker en secretaris Pieter Frederiks zich af.



Oproep

Zelfs als ze alle zeventien koppen van de Houtense werkgroep bij elkaar steken, komen ze er niet uit. Via een oproep op Facebook en binnenkort een publicatie in het archeologische tijdschrift Archeologie in Nederland vestigen de Houtense archeologen hun hoop daarom op het grote publiek.



De veldwerkers weten niet eens uit welke periode de scherf komt. ,,Het komt uit overtollig zand van waarschijnlijk kasteelruïne Schonauwen in Houten. Dat is opgebracht naar de dijk en daar ligt alles door elkaar: uit de Romeinse tijd, uit de Middeleeuwen, maar ook vondsten uit veel recentere tijden'', geeft Frederiks aan.



Niet alleen de amateurarcheologen uit Houten kunnen er geen kaas van maken, ook de specialisten hebben geen idee. ,,Het baksel doet mij eerder Romeins aan, dan (post-)middeleeuws. Hoe zeer ik ook mijn best doe, ik heb verder geen enkele associatie met deze vondst'', laat aardewerkspecialist Sebastiaan Ostkamp weten.



Via Facebook zijn al suggesties binnengekomen, maar niks is doorslaggevends. Frederiks: ,,De opheldering kan komen van iemand die zo'n schaal herkent uit een museum of erfenis. Maar er heeft zich nog niemand gemeld.''