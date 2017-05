Geweld tegen homo's bestrijd je niet met een gekleurd zebrapad

Het huidige stadsbestuur zou zich meer moeten concentreren op de Utrechtse onderstromen. Na het eerste homo-incident werd in een reactie verwezen naar de Walk of Love, om aan te tonen dat de stad veel doet aan het creëren van een homovriendelijk klimaat. Maar de Walk of Love is, met alle respect, een wandeling door de binnenstad van homo’s, lesbiennes en medestanders, waarin de deelnemers elkaar bevestigen in hun goede bedoelingen. In grote delen van de stad hebben mensen geen benul van welke Walk of Love dan ook, laat staan dat ze zich er iets van aantrekken. Het treurige is wel dat de meeste homo’s al geen aangifte meer doen van bedreiging of scheldpartijen. Het hoort er helaas bij, heet het dan. Dat is veelzeggend.