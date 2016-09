Gewonde bij botsing twee auto's in Renswoude

Trainer Magreb'90 al opgestapt

16:53 Aart Jan van Boksel is alweer opgestapt als hoofdtrainer bij Magreb'90. Reden is een moeizame samenwerking met zijn twee assistenten. Van Boksel, in juli aangesteld, is na Frans Schuitemaker en Alami Ahannach de derde trainer binnen een jaar die de Utrechtse derdedivisionist verlaat.