Gewonde voorzitter SV Zeist gooit het bijltje erbij neer na vechtpartij

Van Kleef, die de boel trachtte te sussen, kreeg van een onbekend gebleven bezoeker een klap op zijn achterhoofd, viel op de grond en brak daarbij op twee plaatsen zijn pols. In zijn val nam Van Kleef onbedoeld een andere supporter mee, die daarbij een gecompliceerde beenbreuk opliep en gistermiddag is geopereerd.



De ex-voorzitter doet geen aangifte en wil onder geen beding een toelichting geven over de gebeurtenissen. Welingelichte bronnen bevestigen echter aan deze krant dat het om een groep jongeren van Marokkaanse afkomst gaat die na de wedstrijd amok kwam maken. De incidenten vonden hoofdzakelijk plaats aan de zijkant van het paviljoen en ontwikkelden zich naar de achterzijde van het gebouw.



Diezelfde bronnen bevestigen dat spelers, staf noch aanhangers van Saestum zich schuldig hebben gemaakt aan de vechtpartij. Mensen van thuisclub SV Zeist zetten zondag alles op alles om Saestum-spelers te ontzetten.



Geen rapport

Scheidsrechter Michel Baist heeft geen rapport opgemaakt van de ongeregeldheden en ook niets op het wedstrijdformulier gezet. De scheidsrechter heeft in zijn rapport naar de KNVB niks gezegd over het incident na afloop. Bij de politie waren vandaag nog geen aangiften van mishandeling of geweld binnen. De verwachting is dat dit nog wel gaat gebeuren. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht.