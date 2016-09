Gewonden door twee zware ongelukken in Utrecht

Video Bewoners Oog in Al en vluchtelingen vieren feest

3 september Tientallen bewoners van wijk de Utrechtse wijk Oog in Al en bewoners van de twee asielzoekerscentra in de wijk, hebben vanmiddag een feestje gevierd in Park Oog in Al in Utrecht. Er werd gezamenlijk gesport en gekookt. De dag werd afgesloten met de dabke, een cirkel-volksdans uit het Midden-Oosten.