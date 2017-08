Gezellig naar de camping om de hoek

"Vroeger gingen we met de kinderen met de caravan heel Europa door. Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië: geen land was ons te ver", zegt zijn echtgenote Marja. "Maar zeven jaar geleden kregen we via via te horen dat er dicht bij huis ook een prachtige camping ligt. We zijn gaan kijken en we waren meteen verkocht. De ruimte, de rust, het uitzicht op de weilanden en de boomgaard. Hier hebben we het ultieme vakantiegevoel."



Het echtpaar heeft er net als vele andere gasten uit de regio een seizoensplaats van begin april tot eind oktober. Rob: "En we slaan geen weekend of vakantie over." Dat de vakantiebestemming bijna op loopafstand van hun woning is, maakt niet uit. Marja: "Dat is juist handig, want we gaan vrijwel dagelijks even de post halen en de planten water geven." Rob voegt er grijnzend aan toe: "Ik ben best een beetje lui. Dan nemen we de vieze vaat mee naar Zeist, zetten we die thuis in de vaatwasmachine en nemen alles dan weer schoon mee terug naar de camping." Als Rob weer aan het werk moet, blijft Marja lekker op De Boomgaard. Rob komt dan na het werk naar Bunnik. Zo houden ze het vakantiegevoel lekker lang vast.