Gezin mag na jarenlange burenruzie in agrarische 'spuitzone' zone wonen

Ferdie en Stella Beenacker en hun kinderen Niels en Finn wonen eindelijk op de locatie waar ze dolgraag willen wonen. In het huis dat vijftien jaar centraal stond in een hoog oplaaiende ruzie tussen de eigenaar en de buurman.

Jarenlang stond de woning in het buitengebied tussen Wijk en Cothen leeg te verpieteren. Wijkenaar Beenacker had part noch deel aan het conflict dat zich rond dit huis aan de Graaf van Lynden van Sandenburg 11 afspeelde. Maar moest wel lijdzaam afwachten of eigenaar Perry Bosman en buurman Cor Vernooij de strijdbijl ooit zouden begraven. Ferdie Beenacker: ,,Ik heb vijf jaar geaasd op dit huis. We hebben een jong gezin, willen graag buiten wonen, met ruimte om ons heen en toch relatief dicht bij de voorzieningen in Wijk zoals scholen voor de kinderen en winkels. En een fietsroute, niet over landweggetjes maar over de veilige parallelweg. Ik was erop gebrand het huis te kopen vanwege de voor ons ideale ligging.''

Nachtmerrie

In 2002 was Perry Bosman net zo lyrisch over de locatie als Beenacker. Bosman kocht het huis, een bedrijfswoning, van een fruitteler. Lekker buiten wonen tussen fruitboomgaarden was de drijfveer. Maar al gauw werd Bosmans droom een nachtmerrie. Hij was geen boer maar burger en dus mocht hij er niet in wonen. Doordat er rond het huis geen spuitvrije zone van dertig meter was en er een agrarische bestemming op de woning rustte, kreeg hij geen woonvergunning. De afstand van het huis tot de erfgrens waar fruitbomen van buurman Cor Vernooij staan, is 23 meter. Een spuitvrije zone is ingesteld om boeren te vrijwaren van burgers die klagen dat er opgehouden moet worden met spuiten.

Dwangsommen

Volgens de gemeente was Bosman vóór de aankoop op de hoogte van de problematiek. Toch ging hij in het huis wonen. Waarna buurman Cor Vernooij er bij de gemeente op aandrong de illegale bewoning te beëindigen. Met dwangsommen van in totaal 30.000 euro zette de gemeente Bosman zo onder druk dat hij verhuisde naar een nieuwe villa aan de Zandweg in Leersum. Sindsdien stond het huis leeg en te koop. Op het hoogtepunt van het conflict werd zelfs nog even overwogen het huis te slopen en zeven meter verderop, net buiten de spuitzone, een nieuw huis neer te zetten.

Schadeloos