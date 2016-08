Gezin uit huis gezet 'als dank' voor jaren mantelzorg

Toen Patrick Kilian bijna twintig jaar geleden weer bij zijn vader introk nadat zijn moeder overleed, stond hij er niet bij stil dat hij zich ook bij de woningbouwvereniging had moeten inschrijven. Een paar jaar geleden ging een sociale huurwoning nog vaak over van ouder op kind, maar dat staat de wet niet meer toe. Nu beide hoofdhuurders zijn overleden, moeten Patrick, zijn vrouw Debbie en hun 16-jarige dochter Demi die in het huis in Sterrenwijk geboren is, er binnen twee maanden uit zijn. ,,Het is treurig, maar zo zijn de regels. Die kunnen wij niet veranderen'', zegt woordvoerder Annemarie Wenisse van Portaal, de eigenaar van het huis aan de Orionstraat.



Op het sterfbed van zijn moeder Hennie beloofde Patrick haar in 1998 dat hij voor zijn vader Piet zou zorgen. Hij was zelf net gescheiden en trok bij hem in. Een jaar later ontmoette hij zijn huidige vrouw Debbie en in het ouderlijk huis in de Sterrenwijk werd hun inmiddels 16-jarige dochter Demi geboren. Vader en zoon deelden de woonkosten. Patrick stond ook met zijn hele gezin op het adres ingeschreven en de rekeningen voor huur en elektra waren aan vader én zoon gericht.