Gezond eten is ook kinderrecht, laten Utrechtse filmsterren in de dop zien

Honderden leerlingen, sommigen verkleed als heuse filmsterretjes, zaten vanmorgen in de bioscoopzaal van Pathé Rembrandt in Utrecht om naar hun zelfgemaakte filmpjes te kijken.

Jady Semler (11) en Nuran Kalkanci (10) van groep 7 van obs Jules Verne uit Utrecht figureerden in het filmpje dat de school uit de wijk Ondiep had ingestuurd. Obs Jules Verne was één van de 11 basisscholen, die met hun korte speelfilm over kinderrechten meedingen naar de finale op 23 juni in bioscoop Tuschinksi in Amsterdam.

Filmcoach

Naast Jules Verne deden nog twee Utrechtse basisscholen mee: de Paulusschool en de Parkschool. Uit Maarssen had Wereldkidz een film gemaakt. Alle kinderen hebben meegeholpen aan het script en hebben voor de vijf à zes minuten durende film les gekregen van een filmcoach van UNICEF.

Met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival wil de kinderrechtenorganisatie van de VN de rechten van het kind via een speelfilm onder de aandacht brengen. Wethouder Victor Everhardt die de opening van het festival verrichtte, benadrukte dat Utrecht zich wil profileren als kinderrechtenstad. ,,Jullie zijn de toekomst.’’

Ongezond eten

Obs Jules Verne had een film gemaakt onder de titel ‘Temptation Straatweg’. De Amsterdamsestraatweg vormde het decor. De vele verleidingen van ongezond eten op de straatweg waren op een originele manier vastgelegd. Het eetgedrag van sommige kinderen werd uitvergroot. Zo speelde de blonde Jady een dikke, ongezond levende leerlinge en de Turkse Nuran een leerlinge die kiest voor wortels en water. Via een soort contest worden de leerlingen in de film voor de keus gesteld: ze kunnen kiezen voor chips, kebab, cola of Fanta of voor druiven en water.

Quote We hadden ook heel veel bloopers. Ik kon de zin: ‘wat weet jij er nou van…’ maar niet goed uitspreken Nuran Kalkanci (10) Leerkracht van groep 7 van obs Jules Verne Jort Jacobs zegt dat de klas al langer bezig is met een gezonde en ongezonde levensstijl. ,,Mijn drive is om kinderen bewust te maken gezond te eten. De wijken Overvecht en Ondiep zijn verleidelijk om ongezond te leven. Op Jules Verne hebben we een fruitbeleid en drinken we geen frisdrank, maar water.’’

Jady, die prachtige oorbellen draagt en een roze rok had aangetrokken, heeft goede hoop dat hun film door de vakjury wordt uitgekozen tot de finaleronde. ,,Ik vind onze film de leukste. Als enige hebben wij muziek, Eye of the Tiger van Survivor, in de film gemonteerd.’’

,,We hadden ook heel veel bloopers’’, weet Nuran. ,,Ik kon de zin: ‘wat weet jij er nou van…’ maar niet goed uitspreken.''