Gladde A27 zorgt voor ongelukken

Zondag: FC Utrecht-Ajax Aanhouding na politieactie in IJsselstein om gestolen vlag FC Utrecht

13:31 De politie heeft vrijdagavond bij een grote actie in de IJsselsteinse wijk Zenderpark een aanhouding verricht. Aanleiding was een aangifte van diefstal van een grote vlag van FC Utrechtsupporters eerder deze week uit stadion Galgenwaard. De vlag werd echter niet aangetroffen in de woning.