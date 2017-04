Glasvezel in buitengebieden Renswoude, Veenendaal, Heuvelrug en Woudenberg

Voor de inwoners van het buitengebied van de gemeente Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Veenendaal komt snel internet dichterbij. Samen met drie Gelderse gemeenten Ede, Barneveld en Scherpenzeel is een convenant getekend over het aanleggen van glasvezel op het platteland.

Om dit mogelijk te maken, moet 50% van de inwoners voor 10 juli 2017 een abonnement via glasvezel afnemen. In totaal gaat het om ruim 5.900 huishoudens en bedrijven. De inwoners kunnen kiezen uit diensten van zes verschillende aanbieders. Naast een abonnement bij een dienstenaanbieder betalen de bewoners een vastrechtvergoeding. Zij kunnen kiezen tussen een maandelijks bedrag van € 12,50 of een eenmalige afkoop van € 1.600,00.

Utrechts gedeputeerde Mirjam Maasdam was bij de ondertekening aanwezig om de waarde van snel internet te onderstrepen: ,,Het is belangrijk dat ook op het platteland iedereen over een snelle en betrouwbare internetverbinding kan beschikken, om de maatschappelijke en economische en kansen van het platteland te versterken.''