Glazen wachtruimte station wordt tijdelijk mini-museum

Met het ‘Museum van Soufiane’ willen het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde (samen de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen) een deel van hun enorme verborgen collectie aan het publiek laten zien. Touzani, bekend van zijn voetbaltrucs en van het veelbekeken tv-programma Tika Taka Touzani, waarin hij bekende voetballers ontmoet, heeft voorwerpen uitgekozen die te maken hebben met sport en spel. In de tot mini-museum ingerichte wachtruimte is ook het voetbalshirt te zien dat door de Amsterdamse designer Floor Wesseling speciaal voor Soufiane is gemaakt.

Damborden en maskers

Reizende expositie

Voor het ‘Museum van Soufiane’ krijgt het glazen wachthuisje speciale vitrines. Ook wordt een klimaatinstallatie ingebouwd. Al eerder was het ‘Museum van…’ te zien op de stations in Leiden en in Arnhem. Voor Leiden selecteerde Floortje Dessing de objecten en in Arnhem had Kenny B, samen met de conservator, een keuze gemaakt uit het 375.000 objecten omvattende depot van de drie musea. Na Utrecht reist de expositie door naar Zwolle, waar Filemon Wesselink de invulling bepaalt. De expositie eindigt in het Tropenmuseum waar vanaf 25 oktober het museum van Yvette van Boven is te zien.