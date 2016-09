Glijbaan open: veel pret en losse flappen

Glunderend komen ze naar beneden. De IJsselsteinse broers Tobias (9) en Merlijn (7) willen snel nog een keer naar boven om van de 18 meter hoge MonsterSlide te gaan. ,,Niet spannend, maar superleuk!''



Vorige maand zou de megawaterglijbaan de vuurdoop beleven. Vlak voor de ingebruikname kreeg de eigenaar twijfels over de veiligheid en blies het openingsweekend bij recreatiecentrum Down Under in Nieuwegein af.



Niks mis mee

Na een check van de Chinese fabrikant zijn alle twijfels weg, zegt ondernemer Bart van Schrooten. ,,Er is absoluut niks mis mee.'' Wel worden minder mensen tegelijk toegelaten. Een team van ruim twintig medewerkers op en rondom de baan houdt nauwgezet toezicht.



Toch gaat niet alles goed. Twee bezoekers hebben tijdens de afdaling schaafplekken opgelopen door loszittende plastic flappen. Eén van hen is behandeld bij de EHBO-post. ,,Ze hadden beter moeten testen'', vindt Wesley Damstra (27) uit Utrecht, terwijl hij op de rode plekken om zijn voorhoofd wijst. ,,Maar de vaart naar beneden is lekker.'' De Monsterslide is nu eenmaal een nieuw product, zegt Van Schrooten over de loszittende flappen''.



Verrassing

Druk was het niet, daarvoor was de temperatuur net iets te laag. Kinderen waren zaterdagmiddag in de meerderheid. Een meidenvoetbalteam van FC De Bilt onder de 13 jaar heeft de grootste plezier. Het bezoek aan de monsterglijbaan is een verrassing van hun ouders na een overwinning met 11-0 vanochtend. Paul Holt, een van de vaders, zou zelf ook best willen. ,,Maar we moeten het ook een beetje in de gaten houden.'' Twijfels over de veiligheid heeft hij niet. ,,Ik heb er alle vertrouwen in, omdat de gemeente een vergunning heeft afgegeven.''



Voor ondernemer Van Schrooten is de dag geslaagd. Waarschijnlijk verhuist de Monsterslide volgende week naar een Portugese badplaats. Volgende zomer komt de glijbaan weer naar Nederland.