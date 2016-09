Goedemorgen Utrecht!

Schilderijen na 17 jaar teruggevonden na arrestatie

10:39 Twee kostbare schilderijen zijn na zeventien jaar teruggevonden in Leeuwarden. De politie stuitte op de twee werken van de schilders Isaac Israëls en Wouterius Verschuur na onderzoek in een loods van een 37-jarige inwoner van Leeuwarden. De man was aangehouden op verdenking van onder meer verboden wapenbezit.