Golfclub Nieuwegein vooralsnog uit geldzorgen

De Nieuwegeinse Golfclub (NGC) is er dit jaar in geslaagd zijn inkomsten te laten toenemen, maar moet desondanks nog altijd op de kleintjes letten. ,,Het tij is inderdaad gekeerd’’, zegt bestuurslid Ted Vonk. ,,We hebben met de bank afspraken gemaakt over langere looptijden van leningen tegen gunstiger voorwaarden. Daarmee kunnen we onze lasten over een langere periode spreiden. Daarnaast zijn we erin geslaagd de teruggang in het ledenaantal als gevolg van de economische crisis om te buigen in groei. We hebben nu zo'n 470 leden; dat zijn er 60 meer dan aan het begin van dit jaar, maar nog altijd 30 minder dan vijf jaar geleden.’’ De club heeft het ledenbeleid aangepast met meerdere nieuwe lidmaatschapsvormen. Ook zijn bepaalde drempels, zoals bijvoorbeeld als het overmaken van een eenmalig toetredingsbedrag, afgeschaft.

Groei in de businessclub

De golfclub, die met het uitgestrekte golfterrein zowel in de gemeenten Houten als Nieuwegein ligt, langs het Amsterdam Rijnkanaal, heeft de afgelopen jaren zwaar geleden onder de economische crisis. Vonk: ,,Het aantal leden van de businessclub was sterk teruggelopen. Bedrijven en ondernemers hadden het zwaar en bezuinigden op de sponsoring van onze golfclub. Gelukkig komen de ondernemers nu weer terug en zit er weer groei in de businessclub.’’ Ook is er een sterke toename van het aantal greenfeespelers: niet-leden die tegen betaling op de baan mogen spelen.

De Nieuwegeiner moet nog wel voorzichtig zijn met investeringen. De website moet eigenlijk vernieuwd worden, maar de club wacht daar nog even mee. De golfbanen worden wel continu onderhouden. Vonk: ,,Daar willen we niet op bezuinigen. Dat is onze core business, dus de banen moeten optimaal op orde zijn.’’

Open golftoernooi

Van het feit dat de golfsport vaak beschouwd wordt als een elitesport wil Vonk niets weten. Hij wil vooral benadrukken dat zijn club een mensenclub is waar iedereen kan golfen. ,,Onze grootste concurrent is de sportschool’’, zegt hij. ,,Bij ons kun je urenlang bewegen in de natuur en heb je na afloop leuke sociale contacten. We willen het echt laagdrempelig houden. Daarom organiseren we voor het eerst in september een Nieuwegein Open golftoernooi.’’ Dat vindt plaats op 30 september en 1 oktober, voor golfers van 18 jaar en ouder die handicap 54 of lager hebben. Een lidmaatschap van de Nieuwegeinse Golfclub is niet nodig. Er is plek voor 150 koppels.