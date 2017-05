Met golfkarretjes konden belangstellenden zich over de bouwplaats van Leidsche Rijn Centrum laten rondrijden. Tijdens de Dag van de Bouw vorig jaar, toen er van de nieuwbouw nog niet veel te zien was, werden de karretjes ondergronds ingezet in de enorme parkeergarages en het ondergrondse distributiecentrum onder Leidsche Rijn Centrum.

Nu dus bovengronds en dat blijkt een ‘hole in one’. Meteen om 10 uur zaterdagochtend staat er al een lange rij belangstellenden. De 61-jarige Nel van Wijk en haar zoon Jeroen (31) hebben een plekje kunnen bemachtigen. ,,Heel indrukwekkend’’, reageert, als ze na de rondrit uit de golfkar stapt. ,,Ik vind het mooier dan verwacht. Er is veel variatie en het is ruim opgezet.’’

Volledig scherm Passagiers stappen in een golfkar voor een rondrit door Leidsche Rijn Centrum. © FOTO AD

Moeder en zoon wonen in Leidsche Rijn, in Parkwijk. Jeroen overweegt een appartement in, jawel, Leidsche Rijn Centrum. ,,Ik heb nu gezien hoe het wordt. Nu maar weer het internet goed in de gaten houden voor het woningaanbod’’, zegt hij. Aan het eind van de dag staat de teller voor de tien ingezette golfkarren op 1.500 passagiers. ,,We zijn heel erg blij met deze enorme opkomst en de grote belangstelling’’, zegt Michiel Gieben van de organisatie.

De bungelende bunker hangt flink wat kilometers verderop, bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Het 1,6 miljoen kilo wegende gevaarte staat in de weg bij de verbreding van het Lekkanaal en wordt dinsdag verplaatst. Daarvoor hangt hij in een enorme stellage en die trok zaterdag veel bekijks tijdens de Dag van de Bouw op de bouwplaats naast de sluis.

Daar wordt gewerkt aan een nieuwe sluiskolk. Ruim 1.300 belangstellenden namen een kijkje op het enorme bouwterrein. Een mooi aantal, constateren Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Sas van Vreeswijk. ,,Veel bezoekers lieten weten het bijzonder te vinden op de plek te mogen lopen waar straks het water door de sluiskolk stroomt’’, meldt Sylvia Kramer van Rijkswaterstaat.

Volledig scherm Er was veel belangstelling voor de kazemat Schalkwijkse Wetering, die dinsdag verplaatst wordt. © FOTO RIJKSWATERSTAAT / SAS VAN VREESWIJK

Knutselende kinderen waren zondag te vinden op het Berlijnplein in Utrecht, op het dak van de A2-tunnel. Die konden tijdens het tweedaagse festival BAUPLAATS (ook onderdeel van de Dag van de Bouw) meewerken aan een tijdelijke toren, met de naam ‘ode aan de Dom’. Met 14 meter niet zo hoog als Utrechts trots, maar wel een stuk kleurrijker door alle versieringen in de primaire kleuren van de kunststroming De Stijl die de kinderen mochten maken.

De kids mochten vooral schilderen, het zaagwerk werd gedaan door volwassenen, zoals Jan Bouwmeester. Die weet met zijn decoupeerzaag een kunstig konijn uit een stuk hout te toveren voor de 5-jarige Myrthe van Overbeek. Met een stukje schuurpapier probeert het meisje de randen glad te krijgen, ondertussen beamend dat het allemaal ‘heel leuk’ is op het Berlijnplein. Dat vindt haar moeder Sabina ook. ,,Het festival is simpel van opzet, maar heel aansprekend’’, zegt ze.