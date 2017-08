Gouden Pollepel junior: Burgers in de sojafabriek

Na Amersfoort, Veenendaal, Nieuwegein en Woudenberg droppen we ons jonge proefpanel in Utrecht.

Volledig scherm © Marco Bosmans Het is wonderlijk eigenlijk hoe de meest beklaagde fabriek in de stad na zijn 'dood' is omarmd door hetzelfde klaagvolk. Jarenlang werd gemopperd over de stank van lijm en soja, maar tegenwoordig loopt Oog in Al de deur plat. De deur van het restaurant om precies te zijn. Ja, het ruikt er nog steeds, maar dat zijn tegenwoordig de uitnodigende geuren van brood, koffie en burgers.



Vanzelfsprekend geven we de Pollepel-brigade bij binnenkomst even een korte geschiedenisles aan de hand van de tastbare Cereol-herinneringen, maar die poging sneuvelt jammerlijk. Spuit-elf heeft er geen boodschap aan en laat zich door de ontvangende gastvrouw gewillig naar een terrastafel leiden. Geschiedenisboek dicht, menukaart open.

Ai. Gastvrouw 2 maakt een slechte beurt bij Edmond, de kleinste van het stel. Ze biedt alleen hem de kinderkaart aan, tot hilariteit van de andere twee panelleden. Een kwestie van centimeters, die een beetje gevoelig ligt. We proosten het weg met een dubbele icetea en cassis, en nemen de menukaarten onder de loep. Knakworst, kroket en pannenkoek vertegenwoordigen overduidelijk de makkelijkste weg. Niet interessant. Maar Buurten in de fabriek biedt ook een balletje gehakt, vis van de dag en spaghetti met een schaar. Grappig. Prat gaat de keuken op zijn Buurtenburger. De huisspecialiteit wordt in drievoud besteld.

Schijn bedriegt

Volledig scherm © Marco Bosmans Voorafgaand aan het burgermanifest beproeven we drie gerechten uit de categorie Eerste Gang. Daar vinden we slechts drie opties, maar schijn bedriegt. De gastjes mogen bij Buurten namelijk ook met de grote gasten meedoen en dus verkiest Thijmen een volwaardige carpaccio. Edmond wil de kindertomatensoep testen en Yaimy-Lynn - het meest voorzichtige brigade-lid - houdt het op brood met dip. En dippen doet ze, met alle vingers.



De soepeter 'heeft hem wel eens beter gehad', terwijl Thijmen geen enkele moeite heeft met zijn Venetiaanse klassieker. Daarmee kunnen we voor de eerste gang een dikke plus noteren en kan het trio zich richten op een belangrijke bijzaak: entertainment. Dat wordt gevonden in de speelhoek (hobbelpaard, televisie, boeken, speelgoed) en in een speelhuis naast het terras. Check.

Van de grill

Terug aan tafel kunnen de mouwen worden gestroopt voor het hoofdmaal: de Buurten Original. Echt van de grill, zo hadden onze glurende fijnproevers al ontdekt via een doorkijkje vanuit de speelhoek. ,,En 100 procent biologisch'', belooft gastvrouw 3. Een typisch geval van de gegoede burgerij. De junioren aan tafel vinden er ondertussen het hunne van.

Bij het nagerecht worden Yaimy-Lynn en Edmond geplaagd door enkele mee-eters: wespen. Niet bereid hun brownie en vanille-ijs te delen, vluchten de twee panelleden mét hun nagerecht naar binnen. Thijmen laat zich ondertussen ongestoord het grote-mensen-chocoladetaartje welgevallen, de kriek- sabayon (oeps) incluis.

Volledig scherm Van links naar rechts: Edmond, Thijmen en Yaimy-Lynn. © Jeroen Jumelet

De meningen

Edmond (11, links):

Eet graag: lasagne.

Eet liever niet: spinazie.

Kookt weleens: taco’s of soep.

,,Een mooi restaurant. Heel leuk dat je in de speelhoek naar de keuken kunt kijken. Het zag er allemaal heel vers uit. Ik vond de tomatensoep niet echt lekker; het was een soort zoet papje. De burger was wel lekker en erg groot, maar ik heb wel de augurk en uien eraf gehaald.’’

Thijmen (11, midden):

Eet graag: pizza.

Eet liever niet: zuurkool.

Kookt weleens: van alles.

,,We werden leuk ontvangen en bediend, en we mochten zitten waar we wilden. Ik denk dat ze ons herkend hebben, want ik zag het AD liggen. De carpaccio was heel lekker, alleen een beetje veel mayonaise. Maar het allerlekkerste was de witte chocolade; luchtig met aardbeien.’’

Yaimy-Lynn (11, rechts):

Eet graag: risotto.

Eet liever niet: spruiten.

Kookt weleens: pasta.

,,Lekkere burgers heb je hier! Er zat salade en friet bij, ook lekker. De kinderkaart was goed, want er zat voor iedereen wel wat tussen. De toiletten en speelhoek zagen er keurig uit. Alleen jammer dat er wespen zaten op het terras, maar toen gingen we binnen zitten. Top!’’

Beoordeling

Kinderkaart 8

Gerechten 8 (telt dubbel)

Bediening 9

Entertainment 9

Sfeer 8

Eindscore: 8,3