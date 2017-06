Graag meer concerten op het dak van TivoliVredenburg!

Na het succesvolle optreden van Kensington op tweede pinksterdag blijkt het Vredenburgplein de ideale plek voor openluchtconcerten in het centrum van Utrecht. Als het aan directeur van TivoliVredenburg Frans Vreeke ligt, is er volgend jaar weer een concert vanaf het dak van het muziekcentrum.

Ook de Utrechtse stedenbouwkundige Fons Gennisse vindt het plein de perfecte plek voor concerten. ,,TivoliVredenburg is het hart van de muziekwereld in Utrecht. De concerten vinden altijd binnen plaats. Nu is het dak gebruikt als podium, waardoor het gebouw ook naar buiten icoon van de muziek is’’, licht Gennisse toe.

Volgens hem is er eigenlijk geen betere plek denkbaar. ,,Op het dak van de A2 in Leidsche Rijn? Misschien, maar daar moet je wel eerst naartoe. Dit is hartje stad, met de Domtoren op de achtergrond’’, aldus de stedenbouwkundige die maandag tussen het publiek op het plein stond. ,,Ik vond het fantastisch. De sfeer was geweldig. Het geluid was perfect en de beelden werden fraai geprojecteerd op het videoscherm van kledingzaak The Sting.’’

Avondconcerten

Volgens hem is het plein ook geschikt voor avondconcerten. ,,Ik hoop dat de gemeente het plein als plek voor avondconcerten wil overwegen tijdens evenementen als Culturele Zondagen, de 5 meiviering of Koningsdag.’’ Mogelijke geluidsoverlast kan volgens hem geen bezwaar zijn. ,,Het Domcarillon hoor je ook overal.’’

Lieke Timmermans, hoofd marketing & communicatie van TivoliVredenburg, zegt dat iedereen bij het muziekcentrum enthousiast is over het concert. ,,Directeur Frans Vreeke riep meteen: ‘dit gaan we volgend jaar weer doen’. We onderzoeken hoe we dit soort gratis openluchtconcerten vaker op het plein kunnen organiseren. We willen het gebouw zo open mogelijk maken. Maar zo’n concert van Kensington is wel een heidens karwei. Geluids- en lichtinstallatie moeten worden ingevlogen.’’

Gitarist van Kensington Casper Starreveld had niet verwacht dat het Vredenburgplein zo vol was. ,,We hadden het concert pas laat aangekondigd. Eigenlijk is het bizar: ik kom vaak op de markt om boodschappen te doen, nu speelde ik voor een vol Vredenburgplein.’’



Volledig scherm Met 5.000 man staat het Vredenburgplein helemaal vol. Iedereen is dolenthousiast over het dakconcert van Kensington. ,,Dit moet vaker gebeuren!’’ © Marnix Schmidt

Tofste plek

Het idee voor het concert op deze locatie ontstond tijdens het overleg tussen organisator Culturele Zondagen en de band. ,,Wij wilden graag meedoen omdat we het initiatief van Utrecht Muziekstad steunen. Het optreden paste in onze agenda. Het concert moest wel een meerwaarde hebben. We wilden iets geks doen. Daarom hebben we een speciale locatie verzonnen; dit was de tofste plek’’, aldus Starreveld, die weet dat er eerder door de The Beatles en U2 concerten zijn gegeven vanaf daken. ,,Dat inspireert wel.’’