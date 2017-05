Gratis ijs op zondag schiet protestants raadslid Taute in verkeerde keelgat

Het raadslid dat de zondagsrust hoog in het vaandel heeft, vraagt het college of het niet te gemakkelijk een vergunning heeft afgegeven. ,,Als je jarig bent, organiseer je je feestje toch op je eigen terrein en val je andere mensen niet lastig met een wegafsluiting en een springkussen?

De jarige Zoontjes beschouwt het feestje zelf als een groot succes: ,,Ik schat dat ik meer dan drieduizend ijsjes heb weggegeven. We hebben 's middags met zijn vijven staan scheppen''. Voor de kinderen was er een draaimolen en een springkussen. Om het feestje de ruimte te geven was de dijk 's middags tussen de pastorie en de Margrietlaan met hekken afgesloten. Het verkeer moest omrijden door de Oranjebuurt.

De jarige is zich van geen kwaad bewust. ,,Waar praten we over? Een afstand van 500 meter. Ik had alles afgesproken met verkeersregelaars. Zij vroegen of mensen wilden omrijden of eerst een gratis ijsje wilden. Negentig procent van hen koos verrast en enthousiast voor een ijsje.''

Zoontjes vervolgt: ,,We leven wel in 2017. Juist omdat ik grote drukte verwachtte, heb ik toestemming gevraagd om de weg indien nodig met hekken te mogen afsluiten. Ik wilde niet dat er commotie zou ontstaan of dat het een rommeltje zou worden.''

Kerkgangers

De gemeente stemde in. Het verkeer werd van 7.00 tot 21.00 uur omgeleid. ,,Rekening houdend met kerkgangers heb ik de weg pas om 12.00 uur afgesloten. Dat was best nodig want het werd gigantisch druk en gezellig.''