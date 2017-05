Graven in Doorn vermoedelijk kapotgemaakt door kinderen

De beschadiging van in totaal negen graven is iets van de laatste twee weken. Het is begonnen met de vernieling van een kruis bij een graf, vertelt een vrijwilliger die zijn naam niet wil noemen. ,,De laatste vernielingen zijn gedaan in de avond of nacht van zondag op maandag. Die hebben we ontdekt op maandagmiddag.’’



De werkgroep Onderhoud, die bestaat uit twaalf vrijwilligers, is ontstemd over de vernielingen. ,,Burgemeester Naafs noemde het een laffe daad en dat is het ook’’, zegt een van hen. ,,Van graven blijf je af. De overledenen verdienen het om hier te rusten.’’