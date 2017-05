Graven op oude begraafplaats Doorn vernield door vandalen

Motorrijders negeren verbod en blijven over Lekdijk rijden

9:15 Volgens de gemeente Lopik is het nog te vroeg om te zeggen of de proefafsluiting van een deel van de Lekdijk voor motorrijders in het weekend succesvol is. Vooralsnog rijden tientallen motorrijders gewoon door ondanks de verbodsborden, was ook dit weekend vast te stellen.