GreenCab was zinkend schip met miljoenensubiside

De directeur van het Utrechtse taxibedrijf Prestige heeft een zinkend schip verlaten, maar bleef achter de schermen wel aan de touwtjes trekken. Dat verwijt maakt justitie de 45-jarige Zeistenaar, die 1,6 miljoen euro rijkssubsidie voor elektrische taxi’s zou hebben verduisterd. Volgens George J. mag het rijk zichzelf ook het nodige verwijten. ,,Alles kon in dit project. We verzonnen samen ter plekke hoe we de subsidie zouden verantwoorden.’’

Pas nadat er in drie etappes 1,6 miljoen euro aan subsidies aan Prestige was overgemaakt, maar er nog geen enkele schone elektrische taxi rondreed, begon de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2012 serieus aan de bel te trekken bij directeur George J. In de jaren daarvoor had de rijksdienst vaker om een financiële verantwoording gevraagd, maar die kon J. nooit overleggen.

Prestige zou onder de naam GreenCab in Utrecht en omgeving met minstens achttien elektrische taxi’s gaan rondrijden. George J. jubelde destijds dat hij desnoods het hele project zelf zou betalen, zo erg geloofde hij in een schone taxibranche. ,,Het was mijn kindje.’’

In verschillende etappes kreeg GreenCab vier keer vier ton aan subsidie overgemaakt, maar het project was tot mislukken gedoemd. J. schafte wel twee nieuwe elektrische auto’s aan, maar die werden door de partner van J. en een directeur van de Triodos-bank gebruikt omdat ze toch altijd stilstonden bij GreenCab. De auto’s hadden onvoldoende bereik en er waren nog veel te weinig laadpalen om een succes van elektrisch taxivervoer te maken.

Vals

Toen de rijksdienst stopte met het subsidiëren van GreenCab en een administratieve verantwoording opeiste, had J. zich inmiddels teruggetrokken uit het bedrijf. Tegen de rechter zei hij vandaag dat de administratie door zijn opvolgers was kwijtgemaakt. Hij verzamelde alle facturen die hij nog in zijn mail kon vinden en printte die uit voor de rijksdienst. Toen bleek dat het merendeel van de rekeningen mogelijk vals waren, greep justitie in en deed een inval bij hem thuis. Behalve de administratie werd 25.000 euro aan contacten in beslag genomen.

De rekeningen bleken voor een groot deel helemaal niet door GreenCab betaald te zijn. Het ging om onder meer opleidings- en managementkosten die nooit gemaakt zouden zijn. ,,Dat klopt deels’’, zei J. tegen de rechter. ,,Toen het fout ging met GreenCab, heb ik alle rekeningen die ik nog kon vinden uitgeprint en naar de rijksdienst gestuurd. Daar zouden we later samen naar kijken.’’

De rijksdienst wil nu al het geld terugzien van J. Volgens de aanklager zijn de meeste facturen valselijk opgesteld en gaf J. bewust een valse voorstelling van zaken. Hij declareerde allerlei kosten bij de rijksdienst waar helemaal geen subsidie voor gegeven had mogen worden.

Daarom moet J. niet alleen dat geld terugbetalen, maar eiste de aanklager ook een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. ,,Hij heeft ongetwijfeld hard gewerkt, maar ook riant geleefd van dat geld.’’

De advocaten van J. vonden het teleurstellend dat van J. een beeld werd geschetst alsof hij een notoire oplichter is die alleen maar valse facturen indiende. ,,Mijn cliënt heeft zijn hele ziel en zaligheid in dit bedrijf gelegd. De meeste kosten voor dit bedrijf zijn gewoon door hem gemaakt.’’