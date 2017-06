Groeit Utrecht niet een beetje te hard?

Soms is iets niet hebben dus heel wat prettiger dan iets wel hebben. Geen kinderen is ook geen zorgen dat er iets naars met ze gebeurt. Geen auto is ook geen gestress in de file. Geen koophuis is ook minder financiële pijn door houtrot. Op het gevaar af al te filosofisch te worden: minder populair is ook minder druk. Druk op van alles en nog wat.



En ja, nu heb ik het over ons stadje. Utrecht is zo populair geworden dat de vraag gerechtvaardigd is of dat zo door kan gaan. En natuurlijk moet ik oppassen niet terug te grijpen op mijn jeugd in de binnenstad. Toen de grachten nog een open riool waren, met daarboven rijen verpauperde panden langs een wegdek van asfalt met scheuren en gaten. Lunetten was net gebouwd, Voordorp en het AZU-terrein nog lange niet. Utrecht stond stil en met de financiën was het een drama na fouten met leningen voor Hoog Catharijne.