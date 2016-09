GroenLinks wil uitleg over nieuw plan Monicahof

Eerdere plannen voor dit hofje in de wijk Pijlsweerd strandden jaren geleden bij de Raad van State. Omwonenden hadden deze aangevochten, omdat die niet voldeden aan het bestemmingsplan. Het bouwplan was te kolossaal.



Het hoogste rechtsorgaan gaf hen gelijk. Hierna besloot ook de gemeente haar medewerking voor het plan, dat ontsloten zou worden via de Weerdsingel Westzijde, in te trekken.



Bevreemding

Eerder dit jaar kwam de initiatiefnemer echter weer met een nieuw bouwplan op de proppen, dat volgens GoenLinks 'veel weg heeft van het vorige.' Bij de presentatie hiervan waren ook ambtenaren van de gemeente aanwezig, wat bij GroenLinks tot bevreemding heeft geleid.



,,Het heeft er de schijn van dat de gemeente nu toch weer wil meewerken aan dit bouwplan, ondanks de uitspraak van de Raad van State en de brief daaropvolgend van de gemeente", aldus de coalitiepartij.