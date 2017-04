Groenten groeien straks op dak van moskee

,,Het idee is dat stadslandbouw ingezet wordt als middel voor ontmoeting en verbinding in de wijk'', vertelt Antoinette van Dijk, wijkmanager Zeist-West. ,,De moestuinbakken worden geplaatst buiten en boven de moskee. Buurtbewoners die belangstelling hebben om te moestuinen of om anderen te ontmoeten, kunnen elkaar daar treffen en gezamenlijk bezig zijn, kletsen en een drankje drinken. De moskee heeft haar kantine opengesteld om de producten uit de moestuin in de keuken te gaan verwerken. Zodat er met elkaar, op het dakterras of in de kantine, gegeten en gedronken kan worden."