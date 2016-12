Groepsverbod oud-en-nieuwvandalen Utrecht

Autobranden

In Utrecht is het elk jaar onrustig met de jaarwisseling. Er zijn vooral veel autobranden. Ondanks strenge maatregelen is het aantal autobranden de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, vooral in de wijken Hoograven, Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht. Rond de Theemsdreef in Overvecht doen zich volgens Van Zanen de meeste en de zwaarste incidenten voor.