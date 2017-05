Het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld, onder het nieuwe Stationsplein, gaat begin augustus open. Dat is dus ruim voor het begin van het nieuwe school- en studiejaar. Dan komen 7500 van de uiteindelijke 12.500 plekken beschikbaar, laat de gemeente Utrecht weten. De rest volgt over ruim anderhalf jaar.

De bereikbaarheid blijft de eerste tijd nog behelpen. Fietsers kunnen zolang de tweede fase nog niet klaar is alleen aan de noordkant, vanaf het Smakkelaarsveld de stalling inrijden. Ook hun route naar het station is nog niet compleet. Zolang het bovengelegen nieuwe Stationsplein niet af is, zijn de noorder- en de middentunnel de enige verbinding van de stalling met de treinen. Eind dit jaar is het Stationsplein naar verwachting klaar.

Na de openstelling van de stalling volgt dan ontmanteling van een deel van de tijdelijke stallingen op het Smakkelaarsveld. Ook de NS-fietsloods die als tijdelijke vervanger van de Noorderstalling diende, verdwijnt. Zo ontstaat ruimte voor de aanleg van definitieve busbanen en het doortrekken van de Leidsche Rijn.

Komend najaar opent ook aan de westkant van het station, naast de Moreelsebrug nog de Knoopfietsenstalling met 3200 plekken. Daarna sluit de langgerekte tijdelijke stalling in de middenberm van het Westplein.

Voor de nieuwe stallingen hanteren gemeente en partners Prorail en NS voorlopig hetzelfde tarief als nu in Jaarbeurspleinstalling. De eerste 24 uur stalling is daar gratis. Utrecht hecht aan de eerste dag gratis stalling om te voorkomen dat veel fietsers alsnog hun rijwiel toch weer in het wild ergens neerzetten en de huidige fietsenchaos voortduurt.