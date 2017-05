Fort Werk aan de Waalse Wetering (1878) in Tull en ’t Waal krijgt een grote opknapbeurt. Projectleider Fred Mijnten van Staatsbosbeheer Utrecht ontdekte onder meer dat begin 1900 geprobeerd is de afwatering van dit kleine fort te verbeteren.

Het zijn dit soort verrassende ontdekkingen die het plegen van onderhoud aan monumentaal werk erg boeiend maken. Het Werk aan de Waalse Wetering is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fort had maar één doel: de oprukkende vijand via de nabijgelegen stroomrug tegenhouden. Het fort bestaat uit een hoge aarden wal, een kazerne en een remise voor het geschut en is een ideale overwinterplaats voor vleermuizen. Die maken volgens Mijnten dan ook dankbaar gebruik van deze ruimtes.

Volledig scherm Tijdens het groot onderhoud worden verrassende ontdekkingen verwacht. © William Hoogteyling

Fred Mijnten vertelt dat er water in de stenen trekt doordat ze losraken door weersinvloeden. ,,Zon aan de voorkant en water via de achterkant, dan krijg je dat. Wij gaan proberen de stenen op elkaar te houden.’’ Waar nodig worden de oude stenen vervangen door nieuwe. De achterkant van het fort heeft geen steil en glad oppervlak, maar is trapsgewijs gebouwd. Hierdoor dringt water makkelijk naar binnen. Met het aanbrengen van specie wordt dit tegengegaan en kunnen de stenen ook minder makkelijk uitzetten als het vriest.

Houtje-touwtjeconstructie

De afwatering van het fort is een oud probleem, want rond 1920 is al geprobeerd die met een provisorisch gootje in goede banen te leiden. Deze naar huidige maatstaven houtje-touwtjeconstructie is volgens de projectleider nog op geen enkel ander fort van de waterlinie aangetroffen. Mijnten legt uit dat het gootje gefabriceerd was van beton met grind, maar dat deze constructie helaas niet teruggebracht kon worden. ,,Er zijn wel veel foto’s van gemaakt, zodat we deze leuke vondst toch aan iedereen kunnen laten zien.’’

Net als andere forten moet ook dit fort een meer recreatieve functie krijgen, maar zolang zo’n vijftien vleermuizen er hun heenkomen zoeken tussen september en april, is dit lastig. Mijnten: ,,We willen in het Waalse bos een ondergrondse garage maken met aansluitend gangenstelsel. Als de vleermuizen dit als nieuw thuis ontdekken en er blijven, dan kunnen we het Werk aan de Waalse Wetering vleermuisonvriendelijker maken en er meer organiseren.’’ Maar zover is het nog niet. ,,De plannen voor die ondergrondse garage zijn vergevorderd, maar we zoeken nog financiers.’’