Groot ongeluk op Uithof: twee personen overleden, één gewond

Twee gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, één van die twee is overleden, dit meldde de politie rond 22.00 uur. De bestuurder overleed ter plekke. De zwarte Ford, waarin de drie mannen zaten, botste tegen de voorkant van een bus (lijn 12) maakte daarna een slinger en knalde bovenop een stoplicht. Onderdelen van de auto liggen verspreid over de weg.



De overleden persoon (de bestuurder van de auto) heeft een tijd in de auto gezeten voordat de hulpdiensten hem konden bevrijden. Een van de gewonde personen moest worden gereanimeerd.



In de bus zaten zo'n 20 mensen, voor zover bekend zijn onder hen geen gewonden, aldus de politie. De buschauffeur is wel gehoord, maar niet aangehouden.



Ooggetuige

Studente Bernadette Keizer (20) was één van de passagiers. ,,Samen met klasgenoten zaten we in de bus richting Utrecht CS. We hadden nog laat college gehad. Ik zat aan de linkerkant van de bus en zag vanuit mijn ooghoek de auto met een enorme snelheid aan komen rijden." De auto raakte de voorkant van de bus en werd daarna rondgetold om met een enorme klap tot stilstand te komen tegen een stoplicht.



,,Een van de inzittenden werd uit de auto geslingerd. Hij lag levenloos op de grond. De bestuurder van de auto leek op slag dood. Een van de mensen in de bus heeft meteen 112 gebeld. De politie, ambulances en de traumahelikopter waren er heel snel." Keizer en de andere 20 inzittenden werden opgevangen door personeel van Slachtofferhulp.



Er zijn vanavond beelden gemaakt vanuit de helikopter in verband met het onderzoek.



Verschillende hulpdiensten zijn nog ter plaatse. Het onderzoek zal nog uren in beslag nemen.