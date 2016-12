Groot tekort aan gezinshuizen in provincie Utrecht

Het Leger des Heils is partner in de Alliantie Kind en Gezin. Doel van deze samenwerking is om landelijk tot 2020 10.000 kinderen uit de jeugdhulpverlening te plaatsen in een gezin, aldus Heralt Hogeboom, afdelingsmanager gezinshuizen van het Leger des Heils Midden Nederland.

In elke jeugdzorgregio in de provincie is wel behoefte aan een of meer gezinshuizen. Een gezinshuis is iets anders dan een pleeggezin, legt Hogenboom uit. Een gezinshuis neemt voor meestal langere periode een kind, dat al meerdere pleeggezinnen heeft gehad, onder zijn hoede. Gemiddeld zitten vier kinderen in een gezinshuis. Een van de ouders moet pedagogisch en/of didactisch geschoold zijn. Ze zijn of in dienst van het Leger des Heils of ze worden door het Leger ingehuurd. De gezinsouders kunnen in een huis van het Leger komen of in hun eigen huis blijven. Mits dat groot genoeg is voor de opvang van de kinderen. De ouders worden op het moment dat de kinderen bij hen komen te wonen, intensief begeleid door een team van deskundigen van het Leger des Heils.