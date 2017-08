Grootste scheetkussen 'ontploft' al bij test

,,Meneer Slons laat almaar scheten, dus het scheetkussen is een leuke link met het boek", vertelt Keijning. Mevrouw Slons daarentegen smakt continu. ,,Ik zat ooit tegenover een vrouw in de trein die enorm aan het smakken was op een snoepje. Dat fascineerde me: dat je dat niet zelf doorhebt. Hoe zou het zijn om met zo iemand samen te wonen?" De uitvergrote versie van zo'n stel in het kinderboek komt lezers, hilarisch genoeg, vaak bekend voor. ,,Oh, dat zijn mijn oom en tante. Of, oh dat zijn wij."