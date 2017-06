Grootste skatepark van Utrecht klaar: 'Hier komt de skatescene massaal op af'

Op het terrein in de Dichterswijk bestond tien jaar geleden al een illegaal skatepark in een gekraakte parkeergarage. Skaters uit heel Nederland trokken naar de indoor- en outdoorbaan, die bekend stond als de Yard. In 2007 werd de garage gesloopt, met het plan om daar appartementen te bouwen. Het terrein bleef echter tien jaar lang in puin achter, tot grote teleurstelling van de skaters.



In 2013 besloten de initiatiefnemers van de Yard 2.0 dat zij het terrein terug wilden voor een nieuwe baan. Max Hartveld, Rink Bergsma, Jonny Ganseman, Menno van Renswouw en Marc-Anthony Westmaas zetten stichting de Yard op en gingen aan de slag. ,,Het terrein was een verzamelplek voor junks geworden, die overlast veroorzaakten in de buurt. Samen met de buurbewoners zijn we keihard actie gaan voeren voor de nieuwe skatebaan bij de gemeente en de NS”, zegt Westmaas.