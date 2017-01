Grote belangstelling stadswandeling Stationsgebied

,,Dat kon vorige maand nog niet'', vertelt de enthousiaste gids Tjerk van Impelen de deelnemers aan de twee uur durende wandeling door het koude en soms gladde gebied at ongeveer 130 voetbalvelden bestrijkt. ,,Eindelijk kunnen we de sporen eens van bovenaf bekijken. Maar op deze plek kun je ook de nieuwe skyline van de stad prachtig aanschouwen.'' Van Impelen is met zijn aanstekelijke enthousiasme en interessante verhalen de ideale gids om het nieuwe centrum van Utrecht te leren kennen. ,,Wat hier gebeurt is zo ontzettend interessant'', merkt hij meerdere keren op.



Op de Moreelsebrug krijgen de wandelaars, ze komen behalve uit Utrecht ook uit het hele land, te horen waarom die roosters in de nieuwe wandel- en fietsbrug zijn geplaatst. ,,Als de tijd er rijp voor is, kunnen hier dan toch de trappen naar de perrons worden in gehangen.'' Dat mag nu nog niet van de eigenaar van Hoog Catharijne, die wil dat de reizigers de winkels passeren om op de perrons te komen. Een stedenbouwkundig dilemma. Want ook voor de veiligheid is het niet gewenst om de trappen aan de brug te hangen.



Fietsen

,,Je kunt je voorstellen dat mensen dan hun fiets aan de reling van de brug zetten en naar het perron lopen. Een brug met fietsen over het drukste station van Nederland kan gevaarlijk zijn'', legt de gids uit. ,,Iemand zal maar op het idee komen op een fiets naar een voorbijrijdende trein te gooien.'' Maar aan de andere kant is het over een paar jaar misschien juist weer gewenst om de perrons snel te kunnen ontsluiten via trappen aan de Moreelsebrug. Bij een evacuatie bijvoorbeeld. Het zijn de stedenbouwkundige dilemma's die steeds maar weer voorbij komen tijdens de wandeling, die begint bij het stadskantoor en eindigt in de gloednieuwe stationshal.



De wandelaars krijgen te horen dat de rondvaartboten binnen een paar jaar zullen aanmeren onder het nieuwe Poortgebouw van Hoog Catharijne als het water er stroomt. Ze horen ook dat het lelijke bakstenen gebouw waar nu onder meer de ingang van de MediaMarkt, appartementen en kantoren zitten, deels een gepimpte gevel krijgt. Van Impelen vertelt over de Ramblas op het Jaarbeursplein, die daar straks verrijst en over de vraag of de huizen op de Croeselaan daar tegen de vlakte gaan of blijven bestaan. Stedenbouwkundige puzzels die nog lang niet allemaal zijn opgelost.



Volgende maand zal er weer veel anders zijn tijdens de wandeling door het Stationsgebied.