Het terrein naast de P+R, ook aan de Europalaan maar dan aan de andere kant van de A12, ligt al een tijd braak. De provincie heeft een principeakkoord bereikt met de eigenaar om de grond voor 7.2 miljoen euro te kopen. Volgens de provincie is dit een marktconforme prijs, die is bevestigd door een onafhankelijke taxatie. De bouw van de stalling gaat 22.6 miljoen euro kosten. Bussen worden er schoongemaakt, getankt en onderhouden. Er moet plek komen voor 185 bussen, een tankinstallatie, energievoorziening, kantoren en parkeerruimte voor personeel. Provinciale Staten moet de deal nog wel goedkeuren.

Woonwijk

In het gebied langs het Merwedekanaal verrijst de komende jaren een grote woonwijk. Daarvoor moet een aantal huidige functies verdwijnen. De busstalling is er daar één van. De gemeente Utrecht, eigenaar van de stalling, heeft eerder aangekondigd het terrein vanaf eind 2019 niet meer te gebruiken.

Locaties

De provincie, die opdrachtgever is van het openbaar vervoer in de regio, heeft tijdens de zoektocht naar een nieuwe plek voor de stalling meerdere locaties in Utrecht onder de loep genomen. Zo valt een terrein bij de Utrechtse Bazaar af omdat er mogelijk woningen komen. Het Kruisvaartterein (naast zuidelijk spooremplacement Utrecht Centraal) is te duur, Strijkviertel is te ver weg.