Grote expositie over Luther in Utrecht

Lisanne de ou­de-men­sen-ver­troe­te­laar

14:45 In de Burgemeester Reigerstraat spreekt een oude man me aan. ,,Dame, wil je me helpen?" Ik kijk naar hem. Heeft hij al zijn ledematen nog? Check. Ademt hij? Yes. Loopt hij mank? Nee. Is hij verward? Nog niet te zeggen.