Grote kans om miljonair te worden bij de Primera in Maarssenbroek

Het echtpaar Ende reageert verrast op de 'prijsdichtheid' van het filiaal waar ze net hun twee halve loten gekocht hebben. ,,Dat wisten we niet. Dan zitten we goed!'' De 'prijs' wordt al meteen besteed: ,,Naar de kleinkinderen.'' Geld geven aan familie staat in de top 3 van prijswinnaars, blijkt uit onderzoek van de Staatsloterij. Een lange vakantie en een nieuwe woning staan ook hoog genoteerd. De ene na de andere klant mept ondertussen op de geluksknop en elk eindcijfer wordt van commentaar voorzien. ,,Nummer 9. Ja, dat is die 30 miljoen'', zegt een man optimistisch. ,,Als ik die win werk ik geen dag meer. Ga ik wel vrijwilligerswerk doen voor de oudjes.''



Cijfer 7

Wie de geluksknop niet gebruikt, kan zelf een eindcijfer kiezen. 7 wordt het meest gekozen in de Primera in Maarssenbroek. Waaróm dat zo is, weet bedrijfsleider Daniëlle Emmelot (43) niet. ,,Geen flauw idee eigenlijk. 3 en 13 worden ook veel gekozen. Terwijl op eindcijfer 8 de meeste prijzen vallen.''



Emmelot heeft deze vrijdagochtend amper tijd om een gesprek te voeren. Klant na klant meldt zich voor Oudejaarsloten. Toch verblikt of verbloost ze (nog) niet. ,,Oh, het is nu nog helemaal niet druk. Vanmiddag staat hier weer een rij tot buiten. Dán is het druk.'' Oh ja, ze gaat natuurlijk zelf ook een Oudejaarslot scoren. ,,Ja, ik wil zelf ook meedelen in de prijzenpot!''