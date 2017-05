Stef Bos geeft niet op 7, maar op 6 juni benefietconcert

11:07 Zanger Stef Bos geeft niet op 7 juni een benefietconcert in Wijkkerk Aller Erf in Veenendaal, maar op dinsdag 6 juni. De Veenendaler zamelt daarmee geld in voor plaatsing van een serre bij woongroep De Grift van Zorggroep Charim. Dat is een kleinschalige woongroep waar zeven dementerende bewoners permanent verblijven.