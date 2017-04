Gunnen klus aan relatie velt directeur Spoorwegmuseum

Column KamaSutrA: zeventien hete, vochtige jaren

7:11 Schoonheid is vergankelijk. Zo dichtte Shakespeare in zijn beroemde 18de Sonnet: And every fair from fair sometimes declines (Al wat mooi is vervaagt zo met de tijd). Maar zelfs de Bard zou geschokt hebben opgekeken bij het bericht dat de KamaSutrA-beurs - in het Engels: fair - na zeventien hete, vochtige jaren zijn toegangspoorten sluit.