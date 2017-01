Guy Corneille: 'Ik vind het fijn om in de schijnwerpers te staan'

Zaterdag 13.00 uur - naar de markt

,,Een vriend die elke zaterdag naar de markt gaat, vergezel ik op zijn struintocht. Meestal begint hij bij de viskraam, waar we een haring halen. Ik ben gek op haring, dat is altijd een geluksmomentje. We kennen elkaar sinds we vijf waren. We zijn samen opgegroeid in Utrecht en het is fijn om elkaar nog zo vaak te spreken. Aan de markt koester ik mooie jeugdherinneringen.’’



Cora van de viskraam is inmiddels een bekende Utrechter te noemen. Zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur.



Zaterdag 20.00 uur - optreden



,,Of ik nou meedoe aan een dansvoorstelling of met La Corneille optreed, ik vind het altijd fijn om in de schijnwerpers te staan. Het is fijn om iets aan mensen te laten zien en hen op die manier te vermaken. Op mijn twaalfde ben ik begonnen met gitaarspelen. Ik was groot fan van Jimi Hendrix en had een vriend die goed gitaar speelde. Toen ik in Londen studeerde, heb ik veel liedjes geschreven. Terug in Nederland kwam ik in aanraking met dans via mijn moeder. Nu combineren we muziek en dans op één podium.’’



De Dansers is een Utrechts gezelschap met vijftien dansers en afwisselende voorstellingen. dedansers.nl