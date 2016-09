Ha! Namasté! Dat rijmt op saté!

Bikramyoga was me aangeraden door een vriend. ,,Dan denk je minder na en word je rustiger." Ik denk inderdaad veel na - net als vermoedelijk het gros van de Nederlanders. Een vriendin van me bekende dat ze zelfs aan andere dingen dacht tijdens seks met haar vriend. ,,Dan denk ik dus aan het avondeten, hè. Het avondeten!"



Ik heb dat dus ook. Maar dan met yoga. Toen ik het eens probeerde, zei de docente: ,,Luister naar je ademhaling." Ik hoorde alleen maar dat stemmetje in mijn hoofd: ,,Knakworsten! Knakworsten! Met mayonaise!"



Poging twee

Maar dat was jaren terug. Nu is het tijd voor poging twee. En zo stond ik zondag om 17.00 uur bij het idyllische yogacentrumpje bij het Servaasbolwerk, omgeven door de bomen van park Lepelenburg, vanbinnen zo warm als een stoombad en een oase van rust. Opvallend detail 1: iedereen fluisterde. Opvallend detail 2: velen droegen zwemkleding. Opvallend detail 3: ik was met mijn Adidasbroek en sportshirt totaal overdressed en binnen 10 seconden doorweekt - ik had nog niet eens mijn matje neergelegd.



We begonnen met een paar makkelijke ademhalingsoefeningen (broodje knakworst, zin in!) maar al snel werd ik geconfronteerd met de tekortkomingen van mijn allesbehalve elastische lichaam, waardoor mijn gedachten aan eten al snel oplosten.



Linkerbeen

Probeer maar eens je op je linkerbeen te staan, je rechterbeen naar voren te steken, je tenen aan te raken, je rug recht te houden, je heupen naar de grond te richten, en dan óók nog eens aan rode kool met appelmoes te denken. Bovendien: discussiëren of je liever vegetarische lasagne of de vleesvariant eet vanavond, wíl je niet eens met al die bezwete, halfnaakte druplichamen om je heen. Het was, gek genoeg, een heerlijk gevoel dat ik binnen al mijn problemen aan het weg-yogaën was.



Sterker nog: ik dácht niet eens meer aan die problemen. Ik ga vaker mijn tepels naar het plafond richten en mijn keel vrijmaken en door mijn neus ademen. Aan het eind was ik écht uitgeruster en relaxter. Mijn hoofd was leeg. Maar toen kwam de 'namasté' van de docent, als slotwoord. Ha! Namasté! Dat rijmt op saté!