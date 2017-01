Haagse ‘doofpot’ raakt VVD’er Gilissen

Volgens Bos is het belangrijk dat Gilissen in zowel zijn functie als politiek adviseur als fractievoorzitter ‘rechtlijnig’ is. ,,Het lijkt er nu op dat er een dubbele moraliteit geldt voor deze politicus. Ik vind dat hij wat heeft uit te leggen. Vooralsnog ga ik er wel van uit dat hij als fractievoorzitter integer is, maar het onderbuikgevoel zegt iets anders.’’



D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure vindt het vervelend voor Gilissen dat hij in ‘verband wordt gebracht met verzwijgen en niet vertellen van de waarheid’. ,,We weten niet precies hoe diep zijn rol hierin is geweest, maar hij heeft dit niet als fractievoorzitter gedaan. Ik vind ook dat je die rollen moet scheiden. Als rijksambtenaar is hij niet politiek verantwoordelijk.’’