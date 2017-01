'Haatimam' ziet toch af van komst naar Utrechtse moskeeën

Een radicale Tunesische islamprediker die afgelopen weekend zou prediken in zes moskeeën in de regio Utrecht heeft op het laatste moment afgezien van zijn komst naar Nederland. De organisatie wijt het afzeggen van de prediker aan politieke druk door Utrechts burgemeester Jan van Zanen.

Het gaat om de Tunesische prediker Béchir Ben Hassen. Volgens de website Gatestone Europe is Ben Hassen omstreden, omdat hij in een aantal preken heeft gezegd dat 'zij die de profeet Mohamed beledigen, geëxecuteerd mogen worden'. Ook heeft hij de aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo geprezen.

Ben Hassen zou bij de Sirat-moskee in Nieuwegein, de Zeister moskee en bij vier moskeeën in Utrecht (Zuilen, Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn) een lezing geven die luistert naar de naam 'de islam is het gematigde geloof'.

Burgemeester

Volgens Mohamed Acharki, voorzitter van het bestuur van de Sirat-moskee, zijn er geen signalen dat Ben Hassen een 'haatimam' zou zijn. ,,We hebben daarover informatie gezocht, maar ons is daar van niets bekend. We vonden het juist van belang dat hij iets kon vertellen over de mooie dingen van ons geloof." Volgens Acharki is dat belangrijk. ,,We hebben hier vorige week ook een bijeenkomst gehad met mensen van andere geloven. Om te praten over wat ons bindt."



Acharki vermoedt dat de Utrechtse moskeeën onder druk zijn gezet af te zien van de komst van Béchir Ben Hassen . ,,Binnen de gemeenschap gaan er veel geruchten dat de Utrechtse burgemeester er zich mee heeft bemoeid. Die zou het advies hebben gegeven de man niet uit te nodigen."

Goede mensen

De voorzitter wil benadrukken dat de intenties goed waren. ,,Als hij al een haatimam of iets dergelijks zou zijn, is dat in elk geval niet bij ons bekend. We willen alleen maar goede mensen in onze moskee." Bovendien zijn de moskeeën bang voor het predicaat van haatimam. ,,Daar zit niemand op te wachten. Er is contact opgenomen met Ben Hassen om hem te informeren over de geruchten. Daarop heeft hij zelf besloten af te zien van zijn lezing."