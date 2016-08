Had ik destijds lid moeten worden van een corps?

Een zilverrug. Hij bewoonde een kamer op het Jansveld, in hetzelfde huis waar ook mijn oudste vriend bivakkeerde en had geen haast met afstuderen.



Tot onze verbazing bleek A. een muzikale interesse met ons te delen: hij hield van punk. Hij mocht graag naar de ACU gaan, het krakershol aan de Voorstraat, om daar in colbert en clubdas enthousiast deel te nemen aan het duw- en trekwerk dat in die kringen voor dansen doorgaat.



Verschil

Dankzij A. werd ons duidelijk dat het verschil tussen punkers en corpsballen niet zo heel groot was. Natuurlijk, er kierde flink wat licht tussen de linkse opvattingen van de ene club en de rechtse van de andere. Maar de groepsidentiteit, benadrukt door uniform uiterlijk vertoon, en voorliefde voor woeste feesten waarbij gerust iets kapot mocht, vertoonde opmerkelijke gelijkenissen. Wat was pogoën anders dan zooien? Belangrijkste verschil: bij het corps was meer geld om er een vrolijke bende van te maken.



Nu de kennismakingstijd (KMT, ofwel ontgroening) in volle gang is, en er roedels jongens en meisjes in verschillende stadia van onttakeling door de stad gedreven worden, dringt de nog altijd knagende vraag zich op.



Studentenvereniging

Had ik destijds toch ook niet lid moeten worden van een studentenvereniging? Een belangrijk deel van mijn huidige vriendenkring is 'reünist' zoals dat heet. En het grootste cliché over studentenverenigingen, dat je er verbintenissen voor het leven aangaat, blijkt waar te zijn.



Maar ja, een punker op het corps viel uit de toon als een met de dure glitter-aftersun ingesmeerde Halina tussen een kudde zeekoeien. Mijn oudste vriend, huisgenoot van A, probeerde het. Uiterlijk in alle opzichten een kakker, kwam hij na een paar dagen terug van de KMT. Getreiterd, vernederd, mishandeld en gedesillusioneerd. Wij zijn nog altijd bevriend. Wie weet schept niet-lid worden ook een band voor het leven.